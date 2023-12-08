Пенальти за игру задницей и гол-шедевр: "Шахтер" с судейским скандалом обыграл "Верес" в УПЛ (видео)

"Шахтер" одолел "Верес" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:0 .

Донецкий клуб вышел вперед на 14-й минуте встречи. Полузащитник "горняков" Дмитрий Крыськив прострелил с правого фланга штрафной, а защитник "Вереса" Жулио Сезар срезал мяч в свои ворота.

Так что на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "оранжево-черных".

А на старте второго тайма в матче произошел скандальный эпизод – на 49-й минуте после удара от вингера "Шахтера" Александра Зубкова мяч попал в пятую точку защитнику ровенской команды Евгению Шевченко, но главный арбитр Екатерина Монзуль назначила пенальти в ворота "Вереса" якобы за игру рукой.

Не помог правильно разобраться в этом моменте и видеоассистент VAR, подтвердив решение Монзуль касательно 11-метрового. К мячу подошел Зубков, но голкипер "Вереса" Евгений Паст отразил его удар с отметки. На добивании сыграл Даниил Сикан и отправил мяч в сетку, однако гол был отменен из-за того, что форвард "Шахтера" слишком рано начал вбегать в чужую штрафную во время исполнения пенальти.

На 69-й минуте подопечные Марино Пушича забили второй гол. Зубков роскошным ударом из-за пределов штрафной закрутил мяч в дальнюю "девятку".

Обзор матча "Шахтер" – "Верес"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Шахтер" (31 очко) занимает четвертое место в УПЛ и вплотную подобрался к лидерам чемпионата. На данный момент "горняков" опережают "Днепр-1" (34), "Кривбасс" (33, матч в запасе) и "Полесье" (32), однако у дончан есть два поединка в запасе. "Верес" (12 очков, игра в запасе) идет в зоне переходных встреч.

На этом для "Шахтера" и "Вереса" первая часть чемпионата завершена. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата). В среду, 13 декабря, донецкий клуб сыграет с "Порту" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов – победа выведет "горняков" в плей-офф самого престижного еврокубка.

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