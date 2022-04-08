Перчатки легенды бокса продали на аукционе: средства переданы жене убитого оккупантами украинского тренера

Алексея Джунковского расстреляли российские оккупанты.

Перчатки с автографом легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, которые выставил на благотворительный аукцион украинский боксер Иван Редкач, нашли своего нового владельца.

Как сообщает Tribuna.com, ценный для любого любителя бокса лот ушел с молотка за 45200 гривен. Стартовая цена перчаток составляла 2500 гривен.

Все вырученные средства переданы жене убитого в Ирпене боксера и детского тренера Алексея Джунковского.

Федерация бокса Украины сообщала, что, по словам знакомых тренера, Джунковский погиб в боксерском зале во время "общения" с российскими военными. Тренер был расстрелян на месте.

Алексей Джунковский четыре раза завоевывал медали чемпионата мира среди военнослужащих.

После окончания карьеры стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров. Среди его воспитанников – чемпион Европы среди школьников 2016 года Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 года Владислав Марчук.

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