Перебрался от Мудрика к Зинченко: звезда "Челси" стал игроком "Арсенала"

Нападающий "Челси" Кай Хаверц перешел в "Арсенал".

О трансфере 24-летнего немца пресс-служба "пушкарей" сообщила на официальном сайте клуба.

Хаверц подписал с "Арсеналом" контракт на пять лет до лета 2028-го. В составе "канониров" он будет играть под 29-м номером.

За переход футболиста немецкой сборной "Арсенал" заплатил "Челси" 70 миллионов евро.

We keep moving forward.



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e — Arsenal (@Arsenal) Июнь 28, 2023

Это первый трансфер "Арсенала" в нынешнее межсезонье и второй самый дорогой в истории клуба. Больше платили только "Лиллю" за Николя Пепе (70 млн фунтов в 2019 году).

"Челси" приобрел Хаверца в 2020 году у немецкого "Байера" за 80 миллионов евро. За это время он провел 132 матча за "синих", в которых отличился 32 голами и 15 ассистами.

Именно его гол принес "пенсионерам" победу над "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов-2020/21. Кай также выиграл с "синими" Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Хаверц сыграл 47 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличился 9 голами и одним ассистом.

За сборную Германии новичок "Арсенала" выступает с 2018 года. На его счету 13 голов в 37 матчах в футболке национальной команды.

Таким образом, Хаверц, который был одноклубником украинца Михаила Мудрика в "Челси", теперь будет играть за "Арсенал" вместе с другим нашим соотечественником – Александром Зинченко.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" объявил о трансфере еще одного звездного футболиста "Челси" – полузащитника Матео Ковачича.

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