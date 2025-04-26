Перед Эль Классико в финале Кубка Испании разгорелся громкий скандал: что произошло

Футболисты "Реала" и Рикардо де Бургос Бенгоечеа / © Associated Press

Реклама

Громкий скандал разразился накануне финала Кубка Испании по футболу между "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Матч оказался под угрозой срыва из-за того, что "сливочные" потребовали поменять бригаду судей на этот поединок, сообщает El Mundo. Однако мадридский клуб получил отказ от Королевской футбольной федерации Испании.

По данным источника, мадридцы были недовольны назначенными на игру судьями – главным арбитром Рикардо де Бургосом Бенгоечеа и арбитром VAR Пабло Гонсалесом Фуэртесом.

Реклама

Ранее клубный телеканал "Реала" выпустил видео, где упоминались все ошибки главного арбитра в предыдущих матчах с участием "бланкос".

На пресс-конференции перед игрой де Бургоса Бенгоечеа спросили об этом и он расплакался.

"Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали грабителем, это очень тяжело", – сказал рефери.

В свою очередь, Фуэртес заявил о своем протесте из-за атак игроков на арбитров.

"Несколько недель назад у нас была встреча с профессиональными арбитрами, и единства больше, чем когда-либо. Нам придется начать предпринимать более серьезные меры, чем принимаемые сейчас. Мы не собираемся продолжать это допускать. Через несколько дней вы, вероятно, услышите о том, что будет. Не сомневайтесь в этом. Страйк? Скоро увидим", – сказал он.

Из-за таких заявлений арбитров "Реал" отменил предматчевые мероприятия перед финалом Кубка Испании. На пресс-конференцию накануне поединка не прибыли главный тренер мадридцев Карло Анчелотти и полузащитник Лука Модрич. Также "Королевский клуб" пропустил предматчевую тренировку.

Мадридский гранд опубликовал заявление касательно сложившейся ситуации.

"Реал" считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные арбитрами, назначенными на финал Кубка Испании. Эти заявления, которые, на удивление, сосредоточили внимание на видео из пользующегося свободой выражения медиаресурса, такого как "Реал" Мадрид TV, были намеренно сделаны за 24 часа до матча против одного из участников финала. Это еще раз демонстрирует очевидную враждебность и предвзятость этих арбитров по отношению к "Реалу".

Еще более тревожными стали заявления в угрожающем тоне о "единстве арбитров" и анонсе так называемых мер, противоречащих принципам справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать накануне футбольного события, что привлечет внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьезность ситуации, Реал ожидает, что ответственные лица из RFEF и судейского корпуса будут действовать соответствующим образом, принимая необходимые меры для защиты престижа представляемых ими институтов", – говорится в официальном заявлении "сливочных".

В то же время "Реал" заверил, что на фоне скандала не намерен отказываться от участия в финальном матче Кубка Испании.

"В свете появившихся в последние часы слухов "Реал" Мадрид заявляет, что наша команда никогда не думала о бойкоте завтрашнего финала.

Наш клуб понимает, что неудачные и неуместные заявления арбитров, назначенных на этот матч, сделанные за 24 часа до финала, не могут запятнать спортивное событие мирового значения, за которым будут следить сотни миллионов людей, а также из уважения ко всем болельщикам, которые планируют приехать в Севилью, и всем тем, кто уже находится в столице Андалусии.

"Реал" верит, что ценности футбола должны преобладать, несмотря на враждебность и неприязнь, которые сегодня еще раз проявили против нашего клуба арбитры, назначенные на финал", – говорится в заявлении на официальном сайте "сливочных".

Матч "Барселона" – "Реал" Мадрид состоится в субботу, 26 апреля, на "Эстадио де Ла Картуха" в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.

Рекордсменом по количеству выигранных Кубков Короля является "Барселона", которая 31 раз побеждала в этом турнире. Ближайшие преследователи "блаугранас" – "Атлетик" Бильбао (24), "Реал" Мадрид (20), "Атлетико" Мадрид (10) и "Валенсия" (8).