Перед матчем ЧМ-2022 охранники раздели болельщика догола: подробности скандала

Во вторник, 29 сентября, в преддверии матча чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Катаром произошел инцидент с английским болельщиком.

Как сообщает The Mirror, фаната Энтони Джонсона, одетого в радужные цвета, не хотели пропускать на стадион. Охранники стадиона начали долго и унизительно обыскивать его.

"Они сказали, что на мне есть какой-то металл, и провели меня в частную зону, где попросили меня сначала снять шорты, потом ботинки, брюки, нижнее белье и наконец приказали раздеться догола", — рассказал мужчина.

Отмечается, что он смог попасть на стадион после того, как в ситуацию вмешался полицейский.

В ФИФА прокомментировали эту ситуацию.

"Нам известно о некоторых случаях, когда разрешенные предметы запрещали демонстрировать на стадионах. ФИФА получила заверения от властей, что с командирами объектов согласовали правила чемпионата мира. ФИФА продолжает тесно сотрудничать страной-хозяйкой, чтобы обеспечить полную реализацию протоколов", — заявили в организации.

Напомним, что ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение разрешить болельщикам носить вещи в поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей чемпионата мира-2022.

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