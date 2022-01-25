Перед матчем Кубка Африки произошла давка: по меньшей мере шесть человек погибли

Перед матчем Кубка Африки произошла давка: по меньшей мере шесть человек погибли

Ранения получили около 40 болельщиков.

Трагедия произошла перед поединком 1/8 финала Кубка африканских наций между Камеруном и Коморскими островами .

Как сообщает The Guardian, перед матчем возникла давка у ворот стадиона. Толпа фанатов пыталась пройти на стадион, однако охрана не смогла сдержать фанатов и навести порядок. В ходе этого события некоторые падали, другие наступали на них. Несколько человек потеряли сознание.

Тяжело раненые были доставлены в госпиталь. Согласно первым неофициальным отчетам, погибли как минимум шесть человек, ранены по меньшей мере 40. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, в связи с чем количество жертв может увеличиться.

Отметим, что инцидент произошел в столице Камеруна – Яунди. Издание LSI Africa сообщает о семи погибших.

[DRAME] #CAN2021 : plusieurs personnes sont décédées et d'altres blessées lors d'una bousculade survenue à l'entrée du stade d'Olembe. Les blessés graves on été transportés al centro hospitalier Messassi. Un premier bilan non officiel fait état d'au moins 7 писем. #CAMCOM pic.twitter.com/WMYlINrRxY — LSI AFRICA (@lsiafrica) January 24, 2022

Bousculade au stade Olembe.

pic.twitter.com/ybARNI6bT2 – Joseph Mac Opare (@jmopare) January 24, 2022