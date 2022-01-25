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Перед матчем Кубка Африки произошла давка: по меньшей мере шесть человек погибли

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Перед матчем Кубка Африки произошла давка: по меньшей мере шесть человек погибли

Associated Press

Ранения получили около 40 болельщиков.

Трагедия произошла перед поединком 1/8 финала Кубка африканских наций между Камеруном и Коморскими островами.

Как сообщает The Guardian, перед матчем возникла давка у ворот стадиона. Толпа фанатов пыталась пройти на стадион, однако охрана не смогла сдержать фанатов и навести порядок. В ходе этого события некоторые падали, другие наступали на них. Несколько человек потеряли сознание.

Тяжело раненые были доставлены в госпиталь. Согласно первым неофициальным отчетам, погибли как минимум шесть человек, ранены по меньшей мере 40. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, в связи с чем количество жертв может увеличиться.

Отметим, что инцидент произошел в столице Камеруна – Яунди. Издание LSI Africa сообщает о семи погибших.

  • Стадион "Олембе", где проходил матч, рассчитан на 60 тысяч человек, однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заполняемость снизили до 80%.
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