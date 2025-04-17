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Перед матчем позвонил Гвардиоле: тренер "Арсенала" оценил триумф над "Реалом" в Лиге чемпионов
Микель Артета поделился впечатлениями от второго поединка со "сливочными", по итогам которого его команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над мадридским "Реалом" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.
На стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде английский клуб обыграл "сливочных" со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (5:1) вышел в полуфинал турнира.
После завершения поединка Артета признался, что утром перед игрой с "Реалом" звонил наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.
43-летний коуч "канониров" выразил благодарность Пепу, в чьем третнерском штабе работал ассистентом с лета 2016-го по декабрь 2019 года.
"Я позвонил ему утром (перед матчем с "Реалом" – прим.), потому что считаю, что в значительной степени я здесь благодаря ему.
Как игрок и как тренер он был для меня источником вдохновения, и именно он решил сделать ставку на меня, включить меня в тренерский штаб в качестве ассистента.
Я провел четыре невероятных года с ним (в "Манчестер Сити" – прим.). Я должен быть благодарен, я всегда буду благодарен ему, иначе меня бы здесь не было", – сказал Артета.
"Пожалуй, никогда не гордился своими футболистами больше, чем сегодня. Не только потому, что мы в третий раз в истории клуба вышли в полуфинал, но и из-за того, как мы это сделали. Не только из-за нашей игры, но и из-за обстоятельств, количества травм, которые мы имели. Это демонстрирует характер этой команды, этого клуба, и это ночь, которой можно гордиться", – прокомментировал испанский специалист выход своей команды в полуфинал ЛЧ.
"Арсенал" впервые с сезона-2008/09 сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Соперником "канониров" в борьбе за путевку в финал станет французский ПСЖ.
В другом полуфинале самого престижного евротурнира сойдутся "Барселона" и миланский "Интер".
Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.
Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.