Перед судьбоносной игрой: стало известно, где сборная Украины проведет последний домашний товарищеский матч в 2021 году

Контрольный спарринг будет сыгран 11 ноября.
Определился город, который примет последний домашний "товарняк" сборной Украины в 2021 году.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Отметим, что соперником команды Александра Петракова в этом контрольном спарринге будет сборная Болгарии. Матч между Украиной и Болгарией начнется 11 ноября в 19:30 по киевскому времени.
Что касается города, то поединок будет сыгран на стадионе "Черноморец" в Одессе.
После игры с Болгарией, "сине-желтых" ожидает судьбоносный выездной матч в квалификации к Чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Именно в нем решится, сможет ли украинская команда отобраться в плей-офф, чтобы уже там попытаться получить путевку на мировое первенство.
- Сборная Украины в октябре провела две встречи отбора к ЧМ-2022 — на выезде сумела одолеть Финляндию (2:1) и расписала ничью дома против Боснии и Герцеговины (1:1);
- После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.
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