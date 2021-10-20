Перед судьбоносной игрой: стало известно, где сборная Украины проведет последний домашний товарищеский матч в 2021 году

Перед судьбоносной игрой: стало известно, где сборная Украины проведет последний домашний товарищеский матч в 2021 году

Контрольный спарринг будет сыгран 11 ноября.

Определился город, который примет последний домашний "товарняк" сборной Украины в 2021 году.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что соперником команды Александра Петракова в этом контрольном спарринге будет сборная Болгарии. Матч между Украиной и Болгарией начнется 11 ноября в 19:30 по киевскому времени.

Что касается города, то поединок будет сыгран на стадионе "Черноморец" в Одессе.

После игры с Болгарией, "сине-желтых" ожидает судьбоносный выездной матч в квалификации к Чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Именно в нем решится, сможет ли украинская команда отобраться в плей-офф, чтобы уже там попытаться получить путевку на мировое первенство.

Сборная Украины в октябре провела две встречи отбора к ЧМ-2022 — на выезде сумела одолеть Финляндию ( 2:1 ) и расписала ничью дома против Боснии и Герцеговины ( 1:1 );

) и расписала ничью дома против Боснии и Герцеговины ( ); После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку