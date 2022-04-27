Перед встречей с Байденом: россиянина здорово избили во время матча НХЛ (видео)

Перед встречей с Байденом: россиянина здорово избили во время матча НХЛ (видео)

В понедельник, 25 апреля, в поединке регулярного сезона НХЛ Тампа-Бэй обыграла Флориду со счетом 8:4. Однако для российского хоккеиста "Лайтнинг" Михаила Сергачева этот поединок завершился неприятностью.

Во время хоккейного матча вспыхнула стычка между Сергачевым и Самуэлем Беннеттом. Сильнее в этой дуэли оказался последний.

Канадец несколько раз точно попал по лицу россиянина, заставив его покинуть лед до конца игры.

Интересно, что потасовка произошла накануне встречи команды с президентом США Джо Байденом.

Каждый год глава государства принимает чемпионов НХЛ. "Тампа" становилась обладателем последних двух Кубков Стэнли.

Напомним, что бывший латвийский санкар Кристенс Путинс решил сменить свою фамилию из-за полномасштабной войны, которую Россия развернула на территории Украины.

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