В понедельник, 25 апреля, в поединке регулярного сезона НХЛ Тампа-Бэй обыграла Флориду со счетом 8:4. Однако для российского хоккеиста "Лайтнинг" Михаила Сергачева этот поединок завершился неприятностью.
Во время хоккейного матча вспыхнула стычка между Сергачевым и Самуэлем Беннеттом. Сильнее в этой дуэли оказался последний.
Канадец несколько раз точно попал по лицу россиянина, заставив его покинуть лед до конца игры.
Интересно, что потасовка произошла накануне встречи команды с президентом США Джо Байденом.
Каждый год глава государства принимает чемпионов НХЛ. "Тампа" становилась обладателем последних двух Кубков Стэнли.
Напомним, что бывший латвийский санкар Кристенс Путинс решил сменить свою фамилию из-за полномасштабной войны, которую Россия развернула на территории Украины.
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