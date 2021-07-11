Перед вылетом на Олимпиаду в Токио: Зеленский передал украинским спортсменам национальный флаг от военных

Перед вылетом на Олимпиаду в Токио: Зеленский передал украинским спортсменам национальный флаг от военных

До старта Игр остается уже менее двух недель.

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился со спортсменами, которые будут представлять страну на Олимпиаде-2020.

Во время встречи глава государства передал атлетам национальный флаг, подписанный военными, которые в разные годы воевали на Донбассе. Его размер - 240 на 150 сантиметров.

Именно военные стали инициаторами передачи флага украинским спортсменам перед их вылетом в Токио, сообщает сайт президента Украины.

"Это флаг, подписанный бойцами, которые защищают нашу страну на Донбассе. Нескольких из них уже нет в живых. Это очень серьезная реликвия, которую мне передали наши военные, чтобы я передал вам. Чтобы вы почувствовали, что вас будут поддерживать не только более 40 миллионов граждан, но и будут поддерживать все те, кто живы в нашей памяти.

А потом мы вернем его обратно - военным, ветеранам, чтобы они сохранили этот флаг со всеми подписями", - сказал президент на встрече со спортсменами.

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

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