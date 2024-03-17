Перед заключительной гонкой сезона: определился победитель Кубка мира по биатлону-2023/24

Йоханнес Бьо в пятый раз в карьере завоевал Большой хрустальный глобус.

Норвежец Йоханнес Бьо одержал победу в общем зачете Кубка мира по биатлону-2023/24.

30-летний норвежский биатлонист стал недостижимым для своих соперников после гонки преследования на последнем этапе сезона в канадском Кенморе.

Йоханнес стал победителем персьюта и увеличил отрыв от своего брата Тарьея Бьо до 137 очков. Теперь даже если Тарьей выиграет заключительную гонку сезона – масс-старт в Кенморе, то сможет набрать всего 90 баллов и все равно не догонит лидера общего зачета.

Для Йоханнеса это пятый Большой хрустальный глобус в карьере. Ранее он выигрывал главный трофей сезона в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах.

Текущий сезон Кубка мира по биатлону завершится в воскресенье, 17 марта. В этот день на этапе в Кенморе состоятся масс-старты. Женщины выйдут на старт в 19:10, а мужчины – в 23:20 по киевскому времени.

Отметим, что борьба за женский Большой хрустальный глобус продолжается. Перед последней гонкой итальянка Лиза Виттоцци на 61 очко опережает норвежку Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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