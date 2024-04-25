Передумал уходить в отставку: Хави останется на посту главного тренера "Барселоны" – СМИ

Главный тренер "Барселоны" Хави передумал покидать команду после завершения текущего сезона.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

24 апреля Хави встретился с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, который настаивал на том, чтобы 44-летний испанский специалист изменил свое решение и остался на посту главного тренера "Барселоны".

В итоге Хави согласился продолжить работу с "сине-гранатовыми". По информации Mundo Deportivo, он доработает свой контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Хави объявил о намерениях покинуть пост главного тренера "Барселоны" в январе этого года после поражения от "Вильярреала" (3:5) в матче 22-го тура Ла Лиги.

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Во главе каталонского клуба он в сезоне-2022/23 стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны.

За шесть туров до конца текущего розыгрыша испанского чемпионата "Барселона" занимает второе место, на 11 очков отставая от мадридского "Реала", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. "Блаугранас" на два балла опережают "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая идет третьей.

В следующем туре Примеры "сине-гранатовые" 29 апреля примут "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука.

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