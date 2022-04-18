Передумали: "Динамо" согласилось вовремя отпустить своих футболистов в сборную Украины

Игроки "бело-синих" смогут сами решить, когда ехать в лагерь национальной команды.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что разрешит футболистам столичного клуба раньше отправиться в расположение сборной Украины для подготовки к матчам плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Если футболисты считают, что они лучше подготовятся к стыковым матчам на сборе в национальной команде, мы их без проблем отпустим. Они не рабы, я не могу их не отпустить. Я им ничего не запрещал. Пусть они примут решение и делают, как считают нужным.

Сегодня футболисты "Динамо" соберутся и выскажут свою позицию. Дай Бог, чтобы сборная Украины прошла на Чемпионат мира, и я верю, что у нее это получится. Но списать на меня неудачу ни у кого не получится", - сказал Суркис в комментарии FanDay.

Согласие отпустить своих подопечных в лагерь главной команды страны также дал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

"Со своей стороны я не вижу проблемы. Тренер может забрать игроков хоть завтра, если захочет, если он считает, что это поможет в квалификации. Это ответственность тренера, федерации. Но нужно согласие президентов клубов, ведь они платят игрокам.

Игроки разочарованы ситуацией. Я сказал им, что они могут покинуть клуб в любое время, если это необходимо. Опять же моя цель - помочь футболистам подготовиться к играм за сборную", - цитирует Луческу gsp.ro.

Напомним, ранее "Динамо" сообщило, что отказывается 29 апреля отпустить своих игроков в сборную Украины. Президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что 12 игроков "бело-синих", вызванных в национальную команду, прибудут в распоряжение тренерского штаба "сине-желтых" 23 мая.

Решением руководства "Динамо" возмутился главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Наставник "сине-желтых" пригрозил исключить игроков "Динамо" из состава сборной Украины, если они вовремя не прибудут в лагерь национальной команды.

Кроме того, позицию руководства киевского клуба нещадно раскритиковали ультрас "Динамо" и бывший наставник "бело-синих", а ныне главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров.

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