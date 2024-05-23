"Переедет Усика за шесть-восемь раундов": Чисора назвал условие для победы Фьюри в реванше

Британец считает, что сброс веса стал проблемой для его соотечественника в первом бою с украинцем.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора высказался о потенциальном бое-реванше между абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Он считает, что сброс веса негативно отразился на его соотечественнике в первом поединке с украинцем. Так что Чисора уверен, что возвращение к прежней форме обеспечит "Цыганскому королю" победу в реванше.

"Я думаю, что Фьюри сто процентов хочет реванша. Я верю, что если он получит реванш и вернется к своему прежнему весу, то переедет Усика за шесть-восемь раундов. Сброс веса стал проблемой для Тайсона", – сказал Чисора в комментарии Boxing Social.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде. Оба боксера уже подтвердили намерение снова сойтись в ринге.

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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