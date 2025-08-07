"Перееду его": американский супертяжеловес сделал дерзкое заявление касательно боя с Усиком

Джаррелл Миллер / instagram.com/bigbabymiller

Американский боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер сделал дерзкое заявление о потенциальном бое с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.

По его словам, он бы легко победил бы украинца, если бы такой поединок состоялся.

"Я уверен, что легко смогу побить Усика. Мне нужно нормально потренироваться и провести полноценный лагерь, чтобы победить его. Я перееду украинца. У него будут огромные проблемы. Он всегда имеет трудности, когда его соперники опускают подбородок и идут в жесткий бой", – сказал Миллер в комментарии для The Ring.

В послужном списке 37-летнего Миллера 26 побед (22 – нокаутом), две ничьи и одно поражение, которое он потерпел в декабре 2023 года от британца Даниеля Дюбуа.

Последний раз Джаррелл выходил в ринг в августе прошлого года против мексиканца Энди Руиса. Бой завершился ничьим решением большинства судей.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа. Также доступно видео эффектного нокаута в реванше Усик – Дюбуа.

Теперь на счету 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.