"Перееду его, как фура": Фьюри пообещал устроить Усику порку

"Цыганский король" высмеял габариты украинского чемпиона.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал возможный в будущем поединок против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика.

"Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, как грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером. Но потом я сдам назад и снова его перееду. Вот что я с ним сделаю. Он слишком мелкий", - цитирует британца iFL TV.

В ночь на 10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Другие три самых престижных титула хевивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Отметим, что поединок между Усиком и Фьюри станет возможным только после того, как Александр защитит титулы во втором бою с Джошуа. Эй Джей уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем. По словам промоутера, реванш планируется на март 2022 года.

Нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде, Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца в седьмом раунде .

. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самые престижные пояса.

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