"Переговоры уже идут": в команде Усика удивили, кто может стать его следующим соперником

Александр Усик / © Associated Press

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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик уже в следующем своем бою может сойтись в октагоне с популярным видеоблогером Джейком Полом.

Об этом рассказал директор команды украинского боксера Сергей Лапин.

По его словам, уже ведется работа над следующим поединком Усика. Рассматриваются несколько вариантов, среди них – бой по правилам ММА с Полом, который может состояться в начале 2026 года.

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"Сейчас команда работает над следующим поединком. Мы рассматриваем несколько вариантов, сосредотачиваясь на тех, которые имеют смысл как со спортивной точки зрения, так и с точки зрения интереса зрителей и статуса. Почти каждый боец бросил вызов Полу. Но наша история – другая. Для нас главное – ММА, что-то нестандартное, и именно в этом его сила.

Мы не говорим о боксерском поединке с Александром Усиком. Без всякого неуважения к Джейку, но в ММА шансы значительно равнее. У Джейка есть определенный опыт, тогда как Александру придется быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией. Переговоры уже идут, и если все сложится, бой может состояться в начале следующего года", – приводит слова Лапина Seconds Out.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Даниеля Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Сразу после победы в реванше с Дюбуа украинский чемпион провел дуэль взглядов с Полом, который поднялся к нему веринг.

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Звезда YouTube вызвал Александра на бой по правилам ММА. Украинец ответил, что готов встретиться с Полом в октагоне.

К слову, в ноябре прошлого года Джейк в боксерском поединке одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

На счету 28-летнего видеоблогера 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение, которое шоумену в феврале 2023 года нанес Томми Фьюри, младший сводный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

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