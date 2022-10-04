Перехитрил оборону соперника: украинский футболист отдал ассист в матче чемпионата Франции (видео)

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко отдал результативную передачу в поединке второго дивизиона чемпионату Франции против "Лаваля".
Украинский хавбек "Бордо" Даниил Игнатенко сумел отличиться результативной передачей в матче 10-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Франции против "Лаваля".
Именно пас Игнатенко позволил его команде повести в счете уже на 5-й минуте встречи. Украинец решил не выполнять подачу с углового, а неожиданно для соперника отдал передачу низом в штрафную площадку, которую ударом в касание замкнул Джошу Мадже.
В итоге матч завершился победой "Бордо" со счетом 2:1.
Игнатенко провел на поле 90 минут. В начале второго тайма он также заработал желтую карточку. За этот поединок портал Sofascore поставил украинцу 6,7 балла.
После этой победы "Бордо" вышел на первое место в турнирной таблице. Команда Игнатенко набрала 20 очков за десять туров.
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