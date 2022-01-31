Перехватили у "Шахтера": клуб Зинченко оформил трансфер талантливого аргентинского нападающего

"Горожане" подписали контракт с Хулианом Альваресом.

"Манчестер Сити" объявил о переходе форварда "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса.

22-летний аргентинец подписал с "горожанами" соглашение на 5,5 лет. По неофициальным данным, стоимость трансфера составляет 20 миллионов евро.

Тем не менее, присоединится к команде Хосепа Гвардиолы перспективный нападающий летом, а к тому времени на правах аренды продолжит играть за "Ривер Плейт".

Мы заверили, что намереться, что они будут подробно предлагать Julian Alvarez от River Plate ✍️



⬇️ DETAILS ⬇️ – Manchester City (@ManCity) January 31, 2022

В составе аргентинской команды Хулиан показывает незаурядную результативность - 36 голов и 25 ассистов в 96 матчах. В прошлом сезоне Альварес стал лучшим бомбардиром Чемпионата Аргентины, забив 18 голов в 20 матчах.

Отметим, что форвардом интересовался донецкий "Шахтер", а также ряд других европейских клубов, но Альварес выбрал вариант с переходом в "Манчестер Сити" и станет одноклубником Александра Зинченко.

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