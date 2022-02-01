Переиграли действующего чемпиона Болгарии: "Динамо" разгромной победой начало второй зимний сбор (видео)

"Бело-синие" уверенно победили "Лудогорец".

В понедельник, 31 января, киевское "Динамо" начало второй зимний межсезонный сбор в Турции контрольным матчем с болгарским "Лудогорцем". Победу в спарринге одержали "бело-синие" – 4:1.

В первой половине игры болгарскую команду расстроили Витиньо и Денис Гармаш, реализовавший пенальти.

Во второй половине игры голы на свой счет записали Николай Шапаренко и Илья Шкурин. Лудогорец хватило только на гол престижа.

В Турции "Динамо" намерено провести еще шесть контрольных матчей. 4 февраля "бело-синие" сыграют против болгарского "Левски".

В последнем матче на сборах в Испании подопечные Мирчи Луческу сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" – 1:1.

"Динамо" завершило осенью часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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