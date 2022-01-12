Переманивали еще с детства: Свитолина назвали страны, предлагавшие ей сменить гражданство

Элина заявила, что любит и гордится тем, что представляет Украину.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что на протяжении карьеры получала много предложений касательно смены гражданства.

В интервью Дмитрию Гордону 27-летняя уроженка Одессы призналась, что ей предлагали принять гражданство Англии, Австралии и еще ескольких стран.

"Когда я начинала юниорскую карьеру, то тренировалась в Израиле и уже были предложения какие-то о гражданстве. Мне 10 лет было. Были и другие предложения уже в нынешнее время.

Какие страны? Австралия, Казахстан, давно было из Англии. В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна - Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже о деньгах.

Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что я представлю Украину", - сказала Свитолина.

За свою карьеру Свитолина выиграла 16 одиночных турниров самой престижной серии WTA, в том числе Итоговый турнир WTA в 2018 году. Сейчас украинка занимает 16-е место в мировой классификации.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Элина завоевала для Украины первую в истории олимпийскую медаль по теннису - "бронзу".

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