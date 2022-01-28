Перенесет операцию: вратарь "Динамо" не отправится с командой на второй зимний сбор

Перенесет операцию: вратарь "Динамо" не отправится с командой на второй зимний сбор

Руслану Нещерету сломали нос в последнем спарринге в Испании.

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет, получивший травму в контрольном матче с норвежским "Буде-Глимтом" на учебно-тренировочном сборе в Испании, не полетит с "бело-синими" на второй сбор в Турцию.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, по прилету в Киев у 20-летнего украинского голкипера диагностировали перелом костей носа со смещением.

В пятницу, 28 января, Руслану назначили закрытую операцию по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения.

Таким образом, Нещерет останется в Киеве и пропустит второй сбор команды в Турции. Врачи будут следить за процессом восстановления молодого голкипера, чтобы определиться с окончательными сроками его возвращения на поле.

В контрольном поединке с "Буде-Глимтом" форвард соперников заехал ногой в лицо украинскому голкиперу, разбив ему нос. В результате Нещерету пришлось покинуть поле.

На первом сборе в Испании подопечные Луческу разбили клуб испанской Сегунды B "Атлетико Пульпиленьо" (4:0), разгромили люксембургский "Расинг Унион" (4:0), победили клуб испанской Сегунды B "Реал Мурсию" (3:1) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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