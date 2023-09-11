Переписал историю: Джокович в финале разбил россиянина и стал чемпионом US Open-2023 (видео)

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем US Open-2023.

В финале мужского одиночного турнира Джокович уверенно обыграл россиянина Даниила Медведева, который из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступал в нейтральном статусе.

Трехсетовый поединок завершился победой Новака со счетом 6:3, 7:6, 6:3.

Обзор матча

Новак в четвертый раз триумфовал на US Open (2011, 2015, 2018, 2023). Это его 24-й титул на турнирах Большого шлема.

Серб обновил рекорд мужского тенниса по количеству трофеев на турнирах Grand Slam. Теперь он на два титула опережает испанца Рафаэля Надаля.

Также Джокович стал абсолютным рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в открытую эру, обойдя американку Серену Уильямс, имеющую 23 трофея. Новак повторил "вечный" рекорд австралийки Маргарет Корт (24), которая завоевала часть своих титулов до открытой эры.

В общей сложности Джокович является победителем 96 турниров в личном разряде. В мужском теннисе больше наград только у швейцарца Роджера Федерера (103) и американца Джимми Коннорса (109).

По итогам Открытого чемпионата США сербский теннисист вернулся на первую позицию мирового рейтинга, сместив с нее испанца Карлоса Алькараса.

Напомним, победительницей женского разряда US Open-2023 стала Коко Гауфф. В финале 19-летняя американка одолела "нейтральную" белоруску Арину Соболенко. Для нее это дебютный титул Grand Slam в карьере.

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