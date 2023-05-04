Переписал историю: Холанд установил абсолютный рекорд результативности в сезоне АПЛ

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил исторический рекорд английской Премьер-лиги (АПЛ) по количеству голов в течение одного сезона.

В перенесенном матче 28-го тура с "Вест Хэмом" он на 70-й минуте отличился после передачи Джека Грилиша, забив свой 35-й мяч в текущем сезоне АПЛ. Это абсолютный рекорд результативности за всю историю турнира.

Уже в дебютном сезоне в составе "Манчестер Сити" 22-летний норвежский нападающий превзошел достижения Энди Коула и Алана Ширера, которые забили по 34 гола. Коул сделал это в сезоне 1993/94 в составе "Ньюкасла", а Ширер — в сезоне 1994/95 за "Блэкберн".

Стоит отметить, что Коул и Ширер оформляли свои рекорды еще тогда, когда в АПЛ было 22 клуба, то есть сезон состоял не из 38, а из 42 поединков. Холанду же понадобился только 31 матч, чтобы войти в историю лиги.

В league of the own @ErlingHaaland rewrites history books again! pic.twitter.com/n1xVLBvoXH — Premier League (@premierleague) May 3, 2023

Добавим, что ранее Холанд побил рекорд по голам в течение одного чемпионата АПЛ нынешнего образца (20 команд), который принадлежал нападающему "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху. В сезоне-2017/18 египтянин забил 32 мяча.

После завершения матча с "Вест Хэмом" партнеры поздравили Голанда с рекордом, устроив ему коридор почета. Присоединился к нему даже главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Erling Haaland's guard of honour. pic.twitter.com/eEcNfj9R3b — City Report (@cityreport_) May 3, 2023

Сам новоиспеченный рекордсмен довольно скромно прокомментировал свое историческое достижение.

"Я общался с Джеком Грилишем перед матчем, он сказал, что хочет отдать результативную передачу, когда я буду забивать свой рекордный гол. Я не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума. Я приду домой, поиграю в видеоигры, что-то поем, а потом пойду спать. Проснувшись, я буду думать о том, как завоевать три очка в матче против "Лидса", – сказал Холанд в эфире Sky Sports.

"Манчестер Сити" на собственном поле разбил "Вест Хэм" со счетом 3:0. Подопечные Гвардиолы (79 очков) вышли на первое место в АПЛ и с матчем в запасе опережают "Арсенал" украинца Александра Зинченко на один балл.

В следующем туре чемпионата Англии "горожане" 6 мая примут "Лидс".

Напомним, ранее Холанд стал первым с 1931 года игроком элитного английского дивизиона, который отличился 50 голами за сезон. В нынешнем сезоне Эрлинг забил уже 51 мяч во всех турнирах, проведя 44 матча.

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