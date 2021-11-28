Переписал историю немецкого футбола: звезда "Боруссии" установил выдающийся рекорд Бундеслиги (видео)

Эрлинг Холанд не перестает впечатлять своей результативностью.
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд помог своей команде победить "Вольфсбург" в матче 13 тура немецкой Бундеслиги (3:1). 21-летний норвежец впервые после травмы вышел на замену и поразил ворота соперника уже через 8 минут после своего появления. Благодаря этому голу звездному футболисту покорилось историческое достижение в Бундеслиге.
Для Холанда забитый мяч стал 50-м в 50 поединках Чемпионата Германии. Это рекорд элитного немецкого дивизиона. Раньше никому не удавалось достичь отметки в 50 голов столь быстро.
50 – Borussia Dortmund's Erling Haaland спешил его 50-го года в Бундеслиге в настоящее время – не другие игроки в BL история получила, что значок в каких-то appearances (50) або на такому молодому году как норвежский (21 лет). Machine. #WOBBVB pic.twitter.com/289FhPK8tI— OptaFranz (@OptaFranz) November 27, 2021
Кроме того, Холанд стал самым молодым игроком Бундеслиги, записавшим на свой счет 50 голов. На момент встречи с "волками" ему был 21 год 4 месяца и 6 дней.
Erling Haaland scores his 50th Bundesliga игры в его 50th game.— B/R Football (@brfootball) November 27, 2021
He's 21. pic.twitter.com/1823N1qvTR
Обзор матча "Вольфсбур" - "Боруссия" Дортмунд
- В нынешнем сезоне Холанд провел семь матчей за "шмелей" в Чемпионате Германии, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.
- После 13 туров дортмундцы идут вторыми в Бундеслиге и отстают от "Баварии" только на одно очко.
- В следующем туре лидеры Чемпионата Германии сыграют между собой. "Джмели" примут мюнхенцев на собственном поле, матч состоится 4 декабря, в 19:30 по киевскому времени.