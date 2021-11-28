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Переписал историю немецкого футбола: звезда "Боруссии" установил выдающийся рекорд Бундеслиги (видео)

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Переписал историю немецкого футбола: звезда "Боруссии" установил выдающийся рекорд Бундеслиги (видео)

Associated Press

Эрлинг Холанд не перестает впечатлять своей результативностью.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд помог своей команде победить "Вольфсбург" в матче 13 тура немецкой Бундеслиги (3:1). 21-летний норвежец впервые после травмы вышел на замену и поразил ворота соперника уже через 8 минут после своего появления. Благодаря этому голу звездному футболисту покорилось историческое достижение в Бундеслиге.

Для Холанда забитый мяч стал 50-м в 50 поединках Чемпионата Германии. Это рекорд элитного немецкого дивизиона. Раньше никому не удавалось достичь отметки в 50 голов столь быстро.

Кроме того, Холанд стал самым молодым игроком Бундеслиги, записавшим на свой счет 50 голов. На момент встречи с "волками" ему был 21 год 4 месяца и 6 дней.

Обзор матча "Вольфсбур" - "Боруссия" Дортмунд

  • В нынешнем сезоне Холанд провел семь матчей за "шмелей" в Чемпионате Германии, забил 10 голов и сделал три результативные передачи.
  • После 13 туров дортмундцы идут вторыми в Бундеслиге и отстают от "Баварии" только на одно очко.
  • В следующем туре лидеры Чемпионата Германии сыграют между собой. "Джмели" примут мюнхенцев на собственном поле, матч состоится 4 декабря, в 19:30 по киевскому времени.
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