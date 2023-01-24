Переписал историю ПСЖ: Мбаппе устроил фантастическую голевую феерию в Кубке Франции (видео)

Звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе помог своей команде уничтожить представителя шестого дивизиона страны "Пеи-де-Кассель" в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

24-летний француз провел поединок невероятно результативно, забив в ворота соперника пять голов. Мбаппе отличился на 29-й, 34-й, 40-й, 56-й и 79-й минутах.

Более того, Килиан также отдал голевую передачу на Неймара на 33-й минуте.

Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 7:0 .

Для Мбаппе это первый пента-трик в карьере. До этого Килиан максимум забивал 4 гола – такое случалось дважды. Он также стал первым футболистом в истории ПСЖ, которому удалось отличиться пятью голами в одном матче.

Kylian Mbappé является первым игроком в Париже Saint-Germain историей, чтобы сыграть 5 игроков в одной competitive game. ♨️ pic.twitter.com/6oRvDC58QK — Squawka (@Squawka) 23 января 2023

Всего в этом сезоне Мбаппе провел за парижский клуб 24 матча, в которых забил 25 голов и отдал 6 результативных передач.

В 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ 8 февраля померяется силами с "Марселем", цвет которого защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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