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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Переписал историю: Роналду установил возрастной рекорд чемпионатов мира

Криштиану стал самым возрастным игроком в истории плей-офф Мундиалей.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / © Associated Press

Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил возрастной рекорд чемпионатов мира по футболу.

Сыграв в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии, он стал самым возрастным игроком в истории плей-офф Мундиалей.

Роналду вышел в стартовом составе на игру против хорватов в возрасте 41 года и 147 дней. Он побил рекорд английского вратаря Питера Шилтона, который был установлен на Мундиале-1990 (40 лет и 292 дня).

Интересно, в этом матче еще один футболист превзошел достижение легенды "Трех львов" — на вторую строчку поднялся хорватский полузащитник Лука Модрич (40 лет и 296 дней).

Лука Модрич и Криштиану Роналду / © Associated Press

Лука Модрич и Криштиану Роналду / © Associated Press

Кроме того, Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира — он стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф Мундиалей.

Напомним, что португальцы одолели Хорватию со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала, где сразятся с Испанией, которая на старте плей-офф разгромила Австрию (3:0).

Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Роналду посвятил победу над Хорватией экс-партнеру, который погиб в автокатастрофе.

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Дата публикации
Количество просмотров
306
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