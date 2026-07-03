Переписал историю: Роналду установил возрастной рекорд чемпионатов мира

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил возрастной рекорд чемпионатов мира по футболу.

Сыграв в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии, он стал самым возрастным игроком в истории плей-офф Мундиалей.

Роналду вышел в стартовом составе на игру против хорватов в возрасте 41 года и 147 дней. Он побил рекорд английского вратаря Питера Шилтона, который был установлен на Мундиале-1990 (40 лет и 292 дня).

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Интересно, в этом матче еще один футболист превзошел достижение легенды "Трех львов" — на вторую строчку поднялся хорватский полузащитник Лука Модрич (40 лет и 296 дней).

Лука Модрич и Криштиану Роналду / © Associated Press

Кроме того, Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира — он стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф Мундиалей.

Напомним, что португальцы одолели Хорватию со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала, где сразятся с Испанией, которая на старте плей-офф разгромила Австрию (3:0).

Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Роналду посвятил победу над Хорватией экс-партнеру, который погиб в автокатастрофе.

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