Переписал историю турнира: Холанд побил ряд бомбардирских рекордов в Лиге чемпионов

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил несколько исторических достижений в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига".

22-летний норвежец сумел отправить в сетку ворот "быков" пять мячей, что позволило "горожанам" победить со счетом 7:0 и сверхуверенно выйти в четвертьфинал турнира.

Холанд стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось забить 5 голов в одном матче Лиги чемпионов. До него это делали Лионель Месси (за "Барселону" против "Байера", 2012 год) и Луис Адриано (в составе донецкого "Шахтера" против БАТЭ, 2014 год).

Если же брать только плей-офф Лиги чемпионов, Эрлинг стал первым автором пента-трика после Месси, который в марте 2012-го пять раз поразил ворота немецкого "Байера" в матче 1/8 финала.

5 — Erling Haaland является третим игроком в ряде пяти игроков в одной UEFA амбиции лиги игры после Luiz Adriano в октябре 2014 года (Шахтар Донецк в Бате Борисов) и Лионелл Месси в марте 2012 года (Barcelona v Bayer Leverkus). Playground. pic.twitter.com/0eWf7fsxgv — OptaJoe (@OptaJoe) 14 марта, 2023

В игре с "Лейпцигом" норвежский нападающий достиг отметки в 30 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось меньше матчей, чем любому другому футболисту в истории турнира. Холанд потратил на это 25 поединков. Предыдущий рекорд принадлежал Руду ван Нистелрою (34 матча).

Кроме того, Холанд стал самым молодым игроком, забившим 30 мячей в Лиге чемпионов. На момент матча против "Лейпцига" норвежцу исполнялось 22 года и 236 дней. По этому показателю Эрлинг обошел Килиана Мбаппе, который отличился своим 30-м голом в ЛЧ в возрасте 22 года и 352 дня.

30 — Erling Haaland has scored 30 результатов в 25 играх в UEFA Champions League, реализуя этот milestone в кількох матчах протягом одного іншого гравця, при якому він є молодым игроком в течение 30 результатов в истории 36 (2) Powerhouse. pic.twitter.com/13vKCvQdvY — OptaJoe (@OptaJoe) 14 марта, 2023

После завершения игры против "Лейпцига" норвежец прокомментировал свой выдающийся перфоманс.

"Когда я шел с поля, то сказал Пепу не менять меня, потому что хочу забить 6 голов. Но что я мог сделать. Это был великий вечер. Забить 5 голов и выиграть дома 7:0 – я очень счастлив. У меня сейчас немного туман в голове… Даже не могу вспомнить, как забивал эти голы. Я просто бил. Я так устал после всех этих празднований.

Мои голы? Я не слишком над этим задумываюсь. Моя цель – чтобы мяч оказался в воротах. Для этого нужно руководствоваться инстинктами и быстро думать, чтобы пробить мимо голкипера. Очевидно, что для этого нужно определенное качество, но главное – в голове", – цитирует Холанда издание Mirror.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оригинально объяснил свое решение заменить Холанда на 63-й минуте, которое, вполне вероятно, помешало норвежцу стать первым в истории игроком, забившим 6 мячей в одном матче Лиги чемпионов.

"Если бы он побил рекорд Месси в 22 года, то его жизнь могла бы стать скучной. А теперь у него есть цель сделать это в будущем. Вот почему я его заменил. Эрлинг повторил рекорд, но он сделал это за 60 минут. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы он сыграл все 90. Он забил 5, но коснулся мяч 30 или 35 раз. Это то, что нам нужно. Я сделал эту замену, потому что обычно мы привлекаем как можно больше футболистов, когда игра уже сделана" – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Кроме "Манчестер Сити", в четвертьфинал ЛЧ уже вышли лондонский "Челси", португальская "Бенфика", мюнхенская "Бавария", а также итальянские "Милан" и "Интер".

Еще два четвертьфиналиста определятся 15 марта в парах "Реал" – "Ливерпуль" и "Наполи" – "Айнтрахт".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

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