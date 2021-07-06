Переписал историю: украинский метатель молота с фантастическим рекордом выиграл соревнования в Венгрии

Михаил Кохан набрал великолепную форму перед Олимпиадой в Токио.
Украинский метатель молота Михаил Кохан одержал победу на "Мемориале Иштвана Дюла" в венгерском Секешфехерваре.
20-летний украинский легкоатлет занял первое место с результатом в 80,78 метра.
Это личный рекорд Михаила и четвертый результат сезона в мире. Также это лучший результат в истории среди 20-летних спортсменов в этой дисциплине.
Просто фантастика!— НОК Украины (@OlympicUA) July 6, 2021
20-летний украинский легкоатлет Михаил Кохан с личным рекордом 80.78 м выигрывает соревнования по метанию молота на "Мемориале Иштвана Дюла" в Секешфехервар в рамках World Athletics Continental Tour Gold !!!
@gyulaimemorial
@contitourgold pic.twitter.com/AImzyYFkqn
Отметим, что украинец оставил позади двух именитых поляков - бронзового призера Олимпийских игр Войцеха Новицки (80,58 м) и четырехкратного чемпиона мира Павла Файдека (78,78 м).
В ближайшее время 20-летний Кохан выступит на молодежном чемпионате Европы и Олимпийских играх в Токио.
- Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
- Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире.