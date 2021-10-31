Переписал историю: во Франции футболист забил сумасшедший гол со своей половины поля (видео)

Переписал историю: во Франции футболист забил сумасшедший гол со своей половины поля (видео)

Вахби Хазри фантастическим голом спас свою команду от поражения.

Просто невероятный гол был забит в матче 12-го тура французской Лиги 1 между "Мецом" и "Сент-Этьеном". Полузащитник гостей Вахби Хазри отметился точным ударом со своей половины поля.

На тот момент "Сент-Этьен" уступал в счете 0:1, на 9-й минуте хавбек Фарид Булайя вывел хозяев вперед. "Сент-Этьен" ответил на 16-й минуте.

После неудачной атаки соперников Хазри подобрал мяч в собственной штрафной, протянул его его метров 20 и увидев, что вратарь "Меца" вышел слишком далеко из ворот, забросил игровой снаряд ему за воротник. Удивительный гол в итоге принес гостям ничью - 1:1 .

Пока это главный шедевр не только этого матча, но и всего сезона в Лиге 1. Как оказалось, Хазри забил самый дальний мяч в Чемпионате Франции за все время ведения такой статистики (с сезона-2006/07) - в момент удара до ворот было 68 метров .

68 — Wahbi Khazri scored от отрыва от 68 метров до Metz, 40-х годов scored в Ligue 1 since Opta started collecting data (2006/07). Audacity. #FCMASSE @ASSEofficiel @Ligue1UberEats pic.twitter.com/xiPeTjJ6Px — OptaJean (@OptaJean) Октябрь 30, 2021

Видеообзор матча (гол Хазри смотрите с 45-й секунды)

Хазри перебрался к "зелено-белым" летом 2018 года. В этом сезоне на счету туниста 7 голов в 12 матчах французского чемпионата. Остальные игроки клуба суммарно забили всего пять мячей.

"Сент-Этьен" занимает последнюю строчку Лиги 1 с 6 баллами в своем активе. Лидирует в чемпионате ПСЖ с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя "Ланса".

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