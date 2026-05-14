Переписал историю: Забарный установил уникальное достижение в чемпионате Франции

Илья Забарный / © Associated Press

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный установил уникальное достижение, выиграв с клубом чемпионат Франции сезона-2025/26.

23-летний воспитанник киевского "Динамо" стал первым в истории украинским футболистом, которому удалось стать чемпионом Франции.

В этом сезоне Забарный принял участие в 27 матчах чемпионата Франции, отыграв в общей сложности 2297 минут — это второй показатель в команде.

Также украинец отличился одним голом — Илья забил в домашнем для парижан поединке 6-го тура с "Осером"

Отметим, что Забарный перешел в ПСЖ летом прошлого года из английского "Борнмута". Сумма трансфера составила 63 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, 13 мая ПСЖ в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Забарный вышел в стартовом составе парижан и отыграл полный поединок, получив одну из самых высоких оценок.

Для парижан это пятый подряд чемпионский титул и 14-й в истории, что является абсолютным рекордом. Вторым в этом списке идет "Сент-Этьен", который 10 раз становился чемпионом Франции.

Причем за последние 14 сезонов ПСЖ завоевал 12 титулов — за это время гегемонию парижан сумели прервать только "Монако" (2016/17) и "Лилль" (2020/21).

В этом сезоне Забарный и ПСЖ также могут выиграть евротрофей. В финале Лиги чемпионов команда Луиса Энрике будет защищать звание действующего победителя турнира против лондонского "Арсенала". Матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

