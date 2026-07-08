Переписала историю: Костюк повторила национальный рекорд на Уимблдоне

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) повторила национальный рекорд на Уимблдоне.

24-летняя уроженка Киева вышла в полуфинал Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде, обыграв итальянку Жасмин Паолини (№17 WTA) — 6:3, 6:2.

Благодаря этому Костюк стала второй в истории украинкой, которая добралась до 1/2 финала травяного мэйджора после Элины Свитолиной (2019, 2023).

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Отметим, что никогда в истории женского тенниса ни одна из украинок не играла в финале турниров Grand Slam.

Для Костюк это второй в карьере выход в полуфинал на турнирах Grand Slam и первый именно на Уимблдоне. В этом году она также доходила до 1/2 финала Roland Garros.

В полуфинале Уимблдона-2026 соперницей Марты станет чешка Линда Носкова, которая в четвертьфинале победила бельгийку Элизе Мертенс — 6:3, 7:5.

Матч между Костюк и Носковой состоится в четверг, 9 июля, не раньше 17:30 по киевскому времени.

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Победительница этой пары в финале поборется за трофей с триумфаторкой другого полуфинала, в котором сыграют чешка Каролина Мухова (№9 WTA) и американка Кори Гауфф (№7 WTA).

Финал Уимблдона-2026 среди женщин состоится в субботу, 11 июля.

Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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