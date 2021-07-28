Переписала историю: Свитолина установила невероятный национальный рекорд на Олимпиаде в Токио

Элина стала первой представительницей Украины в 1/2 финала одиночных теннисных турниров.

Украинская теннисистка Элина Свитолина установила историческое достижение на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Дебютный выход 26-летней уроженки Одессы в полуфинал личного олимпийского турнира стал лучшим результатом Украины за всю историю проведения Игр. До этого ни один теннисист или теннисистка из Украины на Олимпиадах не доходили до 1/2 финала в одиночном разряде.

Таким образом, Свитолина обновила собственный рекорд. На Олимпийских играх 2016 года в Рио она дошла до четвертьфинала, где вылетела от чешки Петры Квитовой.

Историческая победа Свитолиной в Токио-2020 !!!

Украинка Элина Свитолина переигрывает в двух сетах итальянку Камилу Джорджи — 6: 4, 6: 4 и впервые в истории украинского женского тенниса выходит в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх.

Так держать, болеем!

ITF pic.twitter.com/NbF1DslihO — НОК Украины (@OlympicUA) July 28, 2021

Интересно, что к повторению национального рекорда в парном разряде были близки сестры Киченок, но не сумели пробиться в полуфинал Токио-2020, проиграв паре из ОКР.

За выход в финал Свитолина сразится с победительницей противостояния Паула Бадоса (Испания) - Маркета Вондрушова (Чехия). Полуфинальное противостояния состоится в четверг, 29 июля. Начало - не ранее 5 утра по киевскому времени.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 28 июля в нашей онлайн-трансляции.

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