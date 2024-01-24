Переписала историю украинского тенниса: что известно о Ястремской и ее феерическом успехе на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала главной сенсацией первого турнира Grand Slam нового сезона – Australian Open-2024. Выйдя в полуфинал, она находится всего в двух шагах от того, чтобы выиграть один из четырех самых престижных турниров мирового тенниса.

ТСН.ua рассказывает подробнее о 23-летней украинке и ее по-настоящему фантастическом успехе на австралийском мэйджоре.

Детство и первые шаги в теннисе

Ястремская родилась 15 мая 2000 в Одессе. Заниматься теннисом она начала в 5-летнем возрасте, на корт Даяну привел ее дедушка Иван Ястремский. Кроме тенниса Даяна в юном возрасте занималась еще гимнастикой, танцами и плаванием.

"Выбрала именно теннис, потому что он очень тяжелый и красивый. Я люблю работу и я хочу написать свою новую историю в теннисе", – признавалась тогда еще 12-летняя Ястремская.

Первый детский турнир Даяна сыграла в возрасте семи лет и заняла третье место, несмотря на то, что соревноваться пришлось с детьми, которые были старше на несколько лет. Сама Ястремская вспоминала, что тогда не обошлось без слез, хотя все и хвалили ее и говорили, что третье место является отличным результатом для ее возраста.

Даяна Ястремская/Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

В 7 лет Даяна выиграла свой первый детский титул, а уже в 2012 году заняла второе место на престижном детском турнире Junior Orange Bowl в США. Была чемпионкой Украины среди детей младше 12 лет.

На юниорском уровне Ястремская достигала шестой строчки мирового рейтинга, была финалисткой Wimbledon 2016 года в одиночном разряде, и финалисткой Australian Open 2016 года в парном разряде.

Дебют на взрослом уровне и первые победы

Ястремская дебютировала на взрослом уровне 25 февраля 2015 года на турнире ITF в египетском Шарм-эш-Шейхе с победы над испанкой Нурией Париразас-Диас, в то время 370-й ракеткой мира. Несмотря на поражение в следующем раунде, это выступление принесло ей первое рейтинговое очко и 196 долларов призовых. На следующем турнире, в том же городе, Даяна прошла квалификацию и сенсационно дошла до полуфинала, где уступила чешке Маркете Вондроушовой.

Первый титул взрослого тенниса Ястремская завоевала уже в следующем году, когда стала чемпионкой турнира в бразильском Кампинасе. В финале Даяна, которая на тот момент занимала 1077-ю позицию мирового рейтинга, за два сета обыграла 157-ю ракетку планеты француженку Ализе Лим. Благодаря этому украинка заработала 51 рейтинговое очко и ворвалась в топ-500 теннисисток мира.

18 апреля 2016 года Ястремская дебютировала на уровне WTA, уступив в первом раунде Istanbul Cup японке Нао Хибино. До конца года она сыграла на двух турнирах – Tashkent Open и Engie Open de Limoges, но на обоих вылетела в первых раундах.

Первую победу на турнире WTA она одержала на Istanbul Cup над немкой Андреа Петкович. На тех соревнованиях Даяна стала первой теннисисткой 2000 года рождения, которой удалось выйти в четвертьфинал турнира WTA.

Первые турниры Grand Slam и выигрыш титулов WTA

В следующем сезоне Ястремская дебютировала на Australian Open, однако вылетела уже во втором раунде квалификации. На дебютном Wimbledon украинка снова остановилась во втором круге квалификационного турнира.

В августе 2018 года Даяна пробилась в основную сетку турнира серии WTA Premier Connecticut Open, где во втором круге впервые встретилась с теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга Юлией Гергес и даже выиграла у нее один сет, однако уступила по итогам трех партий.

Этот успех позволил Ястремской войти в первую сотню мирового рейтинга и дебютировать в основной сетке мэйджора. Однако уже в первом круге US Open она уступила чешке Каролине Муховой.

Свой первый титул WTA Даяна завоевала в октябре 2018 года на Hong Kong Tennis Open, победив в финале 24-ю ракетку мира, китаянку Ван Цян. В течение турнира Ястремская не проиграла ни одного сета и установила рекорд Украины, выиграв трофей в возрасте 18 лет и 4 месяца. Вскоре Ястремская добралась до полуфинала BGL Luxembourg Open, где в напряженной борьбе уступила швейцарке Белинди Бенчич. Закончила сезон Даяна 58-й ракеткой мира, возглавив рейтинг теннисисток в возрасте до 20 лет.

Даяна Ястремская

В феврале 2019 года Ястремская стала победительницей Hua Hin Championships в Таиланде, в финале обыграв австралийку Айлу Томлянович. В том же году в мае Даяна триумфовала на соревнованиях в Страсбурге и завоевала свой третий титул WTA – в финале она одолела француженку Каролин Гарсию.

Даяна Ястремская/Фото: twitter.com/WTA

Кроме трех победных финалов на турнирах WTA, у украинки также есть две неудачи в решающих поединках. В январе 2022 года Ястремская проиграла на то время первой ракетке мира австралийке Эшли Барти в финале турнира WTA Premier в Аделаиде. А в марте 2022 года Даяна уступила китаянке Чжан Шуай в финале турнира WTA 250 во французском Лионе.

Допинговый скандал

В начале 2021 года Ястремская была отстранена от участия в соревнованиях на время рассмотрения ее дела из-за положительного допинг-теста. В организме спортсменки был обнаружен метаболит местеролона, который относится к анаболическим агентам.

Тест на допинг Ястремская сдала в период вне соревнований 24 ноября 2020 года. С 7 января 2021-го для нее начал действовать запрет на участие в турнирах.

Ястремская оспаривала дисквалификацию дважды в ITF и дважды в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. В итоге в июне 2021 года с украинки сняли обвинения в умышленном употреблении допинга и разрешили вернуться на корт.

В ходе расследования было установлено, что запрещенный препарат попал в организм Даяны из-за халатности.

Феерический успех на Australian Open-2024

На текущем розыгрыше австралийского мэйджора Ястремская изрядно поразила своим перфомансом. Даяна начала свой путь на турнире из квалификации и, выиграв 8 матчей подряд, вышла в полуфинал. Таким образом, украинка повторила свою самую длинную победную серию.

В квалификации Ястремская победила хорватку Лею Бошкович (6:4, 4:6, 6:3), Валентине Грамматикопулу из Греции (6:4, 3:6, 6:4) и австралийку Майю Джойнт (6:2, 1:6, 6:4).

На старте основной сетки Даяна совершила громкую сенсацию и разбила триумфаторку Wimbledon-2023 чешку Маркету Вондроушову (6:1, 6:2). Во втором раунде украинка разобралась с бывшей россиянкой Варварой Грачевой, ныне выступающей под флагом Франции (6:3, 6:2).

Даяна Ястремская / Фото: Associated Press

В третьем круге Ястремская обыграла американку Эмму Наварро (6:2, 2:6, 6:1), а затем в 1/8 финала одолела бывшую первую ракетку мира и двукратную чемпионку Australian Open (2012, 2013) белоруску Викторию Азаренко (7: 6, 6:4).

Благодаря этому Даяна повторила уникальное достижение турниров Grand Slam – она стала лишь второй теннисисткой в Открытую эру, которая в статусе квалифаерки смогла обыграть сразу двух победительниц турниров серии Grand Slam на одном мэйджоре.

До этого единственный раз в истории это удалось австралийке Елене Докич, которая на Wimbledon-1999 в возрасте 16 лет победила Мартину Хингис и Мэри Пирс, дойдя до четвертьфинала.

Выходом в четвертьфинал австралийского мэйджора Ястремская установила личный рекорд на турнирах серии Grand Slam. До этого ее самым большим достижением была 1/8 финала на Wimbledon-2019.

Однако на этом Даяна не остановилась. В 1/4 финала Australian Open она победила 19-летнюю чешку Линду Носкову (6:3, 6:4), которая перед этим сенсационно выбила первую ракетку мира польку Игу Швентек и Элину Свитолину – первая ракетка Украины из-за травмы спины со слезами снялась с матча в первом сете

Таким образом, Ястремская впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam. Даяна стала второй в истории украинкой после Свитолиной, которая дошла до 1/2 финала турнира Большого шлема в одиночном разряде, а также первой, кто добрался до этой стадии именно на Australian Open.

Даяна Ястремская / Фото: Associated Press

В целом для Украины это будет четвертый полуфинал Grand Slam в одиночном разряде. Ранее Свитолина трижды в карьере добиралась до 1/2 финала на соревнованиях Большого шлема – дважды на Wimbledon (2019, 2023) и однажды на US Open (2019), но в финал ни разу не выходила. На Australian Open личным рекордом Элины остается выход в четвертьфинал (2018, 2019).

Также Ястремская повторила исторический рекорд на Australian Open – она стала лишь второй теннисисткой в Открытую эру, которая, стартовав из квалификации, дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Первой это сделала австралийка Кристин Матисон еще в 1978 году.

Также Даяна – пятая теннисистка в истории, которая в статусе квалифаерки добралалсь до полуфинала турнира серии Grand Slam. Раньше это удавалось следующим спортсменкам:

1. Кристин Матисон (Австралия) – Australian Open (1978)

2. Александра Стивенсон (США) – Wimbledon (1999)

3. Надя Подорошка (Аргентина) – Roland Garros (2020)

4. Эмма Радукану (Великобритания) – US Open (2021)

Кроме того, Ястремская стала лишь четвертой теннисисткой, которая дошла до полуфинала австралийского мэйджора, обыграв в основной сетке исключительно соперниц из топ-50 рейтинга WTA. До нее это делали Габриэла Сабатини (1994), Мартина Хингис (1997) и Доминика Цыбулкова (2014).

За путевку в финал Australian Open-2024 Ястремская сразится с китаянкой Чжэн Циньвэн, которая в 1/4 финала победила "нейтральную" россиянку Анну Калинскую – 6:7, 6:3, 6:1.

Для обеих теннисисток это будет первый полуфинал турнира серии Grand Slam. Полуфинальный поединок между украинкой и китаянкой состоится в четверг, 25 января. Начало – не раньше 12:00 по киевскому времени.

Ястремская не забывает публично вспоминать Украину на Australian Open

Во время своих выступлений на Australian Open-2024 Даяна постоянно упоминает Украину, которая продолжает отстаивать свою независимость на войне с российскими оккупантами. После каждого своего матча Ястремская оставляет послание на камере, посвященное ее родине.

Так, после победы над американкой Эммой Наварро в 1/16 финала она маркером написала на камере "Все будет Украина", а после триумфа над белоруской Азаренко в 1/8 финала написала "Семья – это моя Украина".

После победы в четвертьфинале над чешкой Носковой она также оставила трогательное послание украинцам.

"Я горжусь нашими бойцами из Украины", – написала Ястремская на английском языке на камере, дополнив свои слова нарисованным сердечком.

Даяна Ястремская оставила послание украинцам после выхода в полуфинал Australian Open/Скриншот видео

На пресс-конференции после матча Даяна рассказала о мотивах своих патриотических месседжей.

"Это послание было для украинских воинов, я ими очень горжусь. Они заслуживают огромного уважения. Всегда пытаюсь написать что-то об Украине, для Украины. Думаю, это моя миссия здесь. Если все идет как надо, у меня есть такая возможность. Просто пытаюсь дать сигнал Украине, что я очень ею горжусь", – сказала Ястремская.

Даяна Ястремская / Фото: Associated Press

Так что будем верить, что на этом сказка для Даяны не закончится и она сможет сделать последние шаги к желанному титулу – выйти в финал, а затем завоевать первый в истории Украины трофей на турнире Большого шлема.

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