Переписала историю: женщина-рефери впервые отработала на матче мужского ЧМ по футболу

Француженка Стефани Фраппар занесла свое имя в историю мирового футбола. 38-летняя женщина-арбитр работала на матче 1-го тура группы С чемпионата мира-2022 между сборными Мексики и Польши.

В этой игре Фраппар исполняла роль четвертой судьи. Таким образом, Стефани стала первой женщиной-рефери, обслуживавшей матч мужского чемпионата мира.

History made ✅



Stéphanie Frappart has before first woman to officiate men's #FIFAWorldCup match as she takes to the pitch as 4 official for Mexico-Poland pic.twitter.com/A2MTzZVrz4 — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2022

Добавим, что Фраппар начала обслуживать матчи взрослых команд в 2011 году. С тех пор она судила поединки низших дивизионов чемпионата Франции среди мужчин, а в 2019-м дебютировала в элитном – Лиге 1. В том же году Стефани была назначена на матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Ливерпулем".

Она стала первой женщиной-арбитром, которой доверили работать на столь высоком уровне мужского европейского футбола. В 2020 году Фраппар стала первой женщиной, которая судила матч мужской Лиги чемпионов ("Ювентус" – "Динамо" Киев). А уже в следующем году француженка впервые обслуживала матч отбора мужского чемпионата мира (Нидерланды – Латвия).

С 2019-го по 2021 год Фраппар неизменно признавали лучшим футбольным арбитром мира среди женщин.

Отметим, что на ЧМ-2022 в Катаре присутствуют еще две женщины-судьи: 36-летняя японка Йосими Ямасита и 33-летняя Салима Мукасанга из Руанды.

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