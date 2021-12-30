Переписали историю: "Манчестер Сити" и Гвардиола установили новые фантастические рекорды в АПЛ

"Горожане" продолжают доминировать над соперниками в национальном чемпионате.

"Манчестер Сити" обновил рекорд английской Премьер-лиги по победам в одном календарном году.

В матче 20-го тура АПЛ "горожане" минимально одолели на выезде "Брентфорд" ( 1:0) . Для команды Хосепа Гвардиолы эта победа стала 36-й в чемпионате в 2021 году.

Таким образом, "небесно-голубые" улучшили собственное достижение, установленное в этом сезоне. В поединке 18-го тура АПЛ против "Ньюкасла" подопечные Гвардиолы побили рекорд "Ливерпуля" 39-летней давности - 33 победы в чемпионате за календарный год.

Most English top-flight wins in calendar year:



36 Wins: #ManCity [2021]

33 Wins: Liverpool [1982]

32 Wins: Chelsea [2005] pic.twitter.com/lzJnsbU0Jd — City Xtra (@City_Xtra) December 29, 2021

Что касается самого испанского коуча "горожан", то он тоже отметился историческим показателем. Под руководством Гвардиолы "Сити" оформил уже четвертую серию из десяти побед подряд в АПЛ. Ранее ни одному тренеру в истории английской Премьер-лиги не удавалось провести больше двух серий из 10 побед подряд.

4 — Manchester City имеет все их последние 10 Premier League игры — 4-го времени они мечтают о 10+ consecutive league wins за Pep Guardiola. Нет другого manager в Премьере League history ha had more than two separate runs of 10+ wins. Incredible. #BREMCI — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2021

"Манчестер Сити" с 50 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Отрыв "горожан" от второй позиции, которую занимает "Челси", составляет уже восемь очков. "Ливерпуль", имея игру в запасе, идет третьим и отстает от команды Гвардиолы на 9 пунктов.

В следующем туре "небесно-голубые" 1 января сыграют на выезде с "Арсеналом". Начало встречи - в 14:30 по киевскому времени.

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