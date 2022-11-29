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Переписали историю: сборная Бразилии установила два новых рекорда чемпионатов мира по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Переписали историю: сборная Бразилии установила два новых рекорда чемпионатов мира по футболу

Фото: Associated Press

Команда Тите досрочно вышла в плей-офф, одержав две победы подряд на старте турнира.

Сборная Бразилии в матче 2-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу обыграла команду Швейцарии (1:0), тем самым гарантировав себе путевку в плей-офф Мундиаля.

Эта победа стала для "селесао" 17-й подряд на групповой стадии чемпионатов мира. Команда Тите превзошла исторический рекорд сборной Германии, которая не знала горечи поражений на ЧМ на протяжении 16 поединков в 1990-2010 годах.

Последний раз бразильцы уступали в групповом раунде планетарного первенства еще на ЧМ-1998, когда проиграли Норвегии со счетом 1:2. С тех пор южноамериканцы в финальных частях чемпионатов мира выиграли 14 матчей и трижды сыграли вничью.

Кроме того, "желто-зеленым" покорилось еще одно выдающееся достижение. В первых двух матчах нынешнего Мундиаля (против Сербии и Швейцарии) бразильцы не позволили соперникам нанести ни единого удара в створ своих ворот.

Подобное произошло только во второй раз за всю историю чемпионатов мира. Первой сборной, которой это удалось, была Франция на ЧМ-1998. Тогда "Ле Блэ" на домашнем Мундиале сыграли против Южной Африки и Саудовской Аравии.

  • В другом матче 2-го тура этого квартета Камерун и Сербия расписали результативную ничью – 3:3.
  • После двух туров Бразилия с 6 очками возглавляет группу и досрочно вышла в плей-офф. Швейцария идет второй, имея 3 балла. Камерун и Сербия набрали по одному пункту.
  • В матчах заключительного тура группы G, которые состоятся 2 декабря, Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария сразится с Сербией. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
1141
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