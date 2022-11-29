Переписали историю: сборная Бразилии установила два новых рекорда чемпионатов мира по футболу

Сборная Бразилии в матче 2-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу обыграла команду Швейцарии (1:0), тем самым гарантировав себе путевку в плей-офф Мундиаля.

Эта победа стала для "селесао" 17-й подряд на групповой стадии чемпионатов мира. Команда Тите превзошла исторический рекорд сборной Германии, которая не знала горечи поражений на ЧМ на протяжении 16 поединков в 1990-2010 годах.

Последний раз бразильцы уступали в групповом раунде планетарного первенства еще на ЧМ-1998, когда проиграли Норвегии со счетом 1:2. С тех пор южноамериканцы в финальных частях чемпионатов мира выиграли 14 матчей и трижды сыграли вничью.

17 — Brazil's now non unbeaten в 17 групповых стадиях игры на Мировом Кубе, устанавливая новый рекорд (включая финал и второй группы кругов в ежегодной версии). Giant. #BRASUI #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pa0IjCpUVF — OptaFranz (@OptaFranz) November 28, 2022

Кроме того, "желто-зеленым" покорилось еще одно выдающееся достижение. В первых двух матчах нынешнего Мундиаля (против Сербии и Швейцарии) бразильцы не позволили соперникам нанести ни единого удара в створ своих ворот.

Подобное произошло только во второй раз за всю историю чемпионатов мира. Первой сборной, которой это удалось, была Франция на ЧМ-1998. Тогда "Ле Блэ" на домашнем Мундиале сыграли против Южной Африки и Саудовской Аравии.

0 — #Brazil должен стать в двухкратной нации для того, чтобы работать в одной стрелке на счету в первый день двух #WorldCup игры в одной версии после Франции в 1998 (2 games) since 1966. Unbreakable. pic.twitter.com/wPpJWlmedh — OptaJose (@OptaJose) November 28, 2022

В другом матче 2-го тура этого квартета Камерун и Сербия расписали результативную ничью – 3:3.

– 3:3. После двух туров Бразилия с 6 очками возглавляет группу и досрочно вышла в плей-офф. Швейцария идет второй, имея 3 балла. Камерун и Сербия набрали по одному пункту.

В матчах заключительного тура группы G, которые состоятся 2 декабря, Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария сразится с Сербией. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

Читайте также:

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы

"Save Ukraine": во время матча ЧМ-2022 на поле выбежал активист с призывом помочь Украине (фото, видео)