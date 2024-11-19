Переписали историю: сборная Сан-Марино совершила камбэк и повысилась в классе в Лиге наций (видео)

Санмаринцы одержали вторую в своей истории победу в официальных матчах.

Сборная Сан-Марино на выезде обыграла Лихтенштейн в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок в городе Вадуц завершился со счетом 1:3 .

Хозяева выиграли первый тайм благодаря голу, который на 40-й минуте забил Арон Зеле.

Однако во втором тайме санмаринцы совершили камбэк, отправив три мяча в ворота соперника. В составе гостей результативными ударами отличились Лоренцо Лаццари, Никола Нанни (реализовал пенальти) и Алессандро Голинуччи.

Обзор матча Лихтенштейн – Сан-Марино

Отметим, что сборная Сан-Марино впервые в своей истории забила три гола в одном матче. Для нее это лишь вторая официальная победа в истории и третья в целом (за 34 года выступлений).

Интересно, что все три победы санмаринцы одержали в поединках с Лихтенштейном. Впервые сборная Сан-Марино обыграла лихтенштейнцев в 2004 году в товарищеской встрече (1:0).

Свою вторую в истории победу Сан-Марино одержало в стартовом туре нынешнего розыгрыша Лиги наций, одолев Лихтенштейн также со счетом 1:0. Этот выигрыш стал для санмаринцев историческим именно в официальных матчах. Команда прервала серию из 158 матчей без побед.

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Таким образом сборная Сан-Марино (7 очков) заняла итоговое первое место в группе D4 и завоевала повышение в классе – следующий сезон Лиги наций команда поведет уже в Дивизионе C.

На второй строчке в этой группе финишировал Гибралтар (6 баллов), который посоревнуется в плей-офф за выход в Лигу C. Лихтенштейн (2 пункта) остался в Дивизионе D.

Ранее сообщалось, что определились все участники 1/4 финала Лиги наций-2024/25.

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