Перепутал поле с рингом: на Кубке Африки футболист отправил соперника в нокаут и получил удаление (видео)

Перепутал поле с рингом: на Кубке Африки футболист отправил соперника в нокаут и получил удаление (видео)

Форварду сборной Ганы Тетте вручили красную за удар по лицу.

В рамках второго тура Кубка африканских наций сборная Ганы сыграла вничью с национальной командой Габона – 1:1 .

После встречи началась потасовка, во время которой ганский нападающий Бенджамин Тетте ударил кулаком форварда из Габона Аарона Бупендзу по лицу — тот свалился на газон, сообщает Sky Sports.

Тетт ударил соперника в толпе других игроков, поэтому алжирскому судье Лалу Бенбрахаму потребовалось несколько минут, чтобы определить, кому вручить красную карточку.

Benjamin Tetteh был выставлен на red card for violent conduct po full-time whistle of Gabon vs Ghana! pic.twitter.com/4zZD8Y12d8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2022

Отметим, что удаленный футболист команды Ганы вышел на замену в компенсированное ко второму тайма время, но успел стать главным действующим лицом матча.

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