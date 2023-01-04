Перепутал страну, куда приехал играть: Роналду оконфузился на презентации в "Аль-Насре" (видео)

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду попал в курьез на пресс-конференции во время своей презентации в клубе "Аль-Наср", в который он перебрался 30 декабря 2022 года.

В ходе общения с журналистами 37-летний бомбардир ошибочно сказал, что будет играть в Южно-Африканской Республике, хотя на самом деле "Аль-Наср" – клуб из Саудовской Аравии.

"Для меня нет ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Мнение людей на эту тему меня не интересует", – сказал Криштиану на пресс-конференции.

Cristiano Ronaldo accidentally said he playing in South Africa pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Также Роналду сделал еще несколько громких заявлений. В частности, он заявил, что его карьера в Европе окончена. Португалец подчеркнул, что считает себя уникальным футболистом и намерен продолжить бить рекорды.

"У меня были предложения из Бразилии, Португалии, США, Австралии. Но я пообещал "Аль-Насру", что перейду к ним. Это не конец мне. Саудовская лига очень конкурентоспособна. Знаю, что люди не осознают это.

Я – уникальный футболист, потому и контракт уникален. Я побил все рекорды и буду делать это здесь, потому что я уникален. Для меня это нормально. Моя миссия в Европе завершилась – я играл за самые большие клубы, выиграл все. Теперь новый челлендж", – сказал Роналду.

Презентацию Роналду на стадионе "Мрсул-парк" посетило около 30 тысяч человек. Криштиану встречали аплодисментами и фейерверками.

Walks of the greatness pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Anwaving passion for the club we love



Это Al Nassr. Это our club. And these are our increible fans #HalaRonaldo pic.twitter.com/mDv6vZJfYA — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Напомним, Криштиану подписал контракт с "Аль-Насром" до лета 2025 года. В новом клубе он будет зарабатывать "космические" 200 миллионов долларов в год.

"Аль-Наср" стал пятым клубом в карьере КриРо. Ранее он выступал за лиссабонский "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021-2022), мадридский "Реал" (2009-2018) и туринский "Ювентус" (2018-2021).

Последним клубом Роналду был английский "Манчестер Юнайтед", который 22 ноября объявил о расторжении контракта с ним. Это произошло после резонансного интервью , в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

о расторжении контракта с ним. Это произошло после , в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага. Карьеру в новом клубе Роналду начнет с дисквалификации на два матча из-за скандального поведения во время апрельского поединка АПЛ против "Эвертона".

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