Перерезали горло во время матча: экс-хоккеист НХЛ умер в результате жуткого инцидента (видео)

29-летний Адам Джонсон не сумел выжить, получив порез шеи лезвием конька.
Трагический случай произошел во время поединка Кубка Великобритании по хоккею. Бывший игрок клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Адам Джонсон получил смертельную травму.
Как сообщает New York Post, 29-летний хоккеист "Ноттингем Пантерз" на 33-й минуте матча против "Шеффилд Стиллерз" столкнулся с соперником и получил порез шеи лезвием конька.
Джонсона начала заливать кровь. Сначала он попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но потерял сознание, а врачам команды пришлось реанимировать его прямо на льду.
Матч был прерван, а около 8 тысяч зрителей, присутствовавших на игре, попросили покинуть арену.
Джонсона срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Менее чем через сутки хоккеист ушел из жизни от полученной травмы.
"С разбитым сердцем сообщаем, что нападающий "Ноттингем Пантерз" Адам Джонсон, к сожалению, умер после ужасного несчастного случая в субботнем матче между "Шеффилдом" и "Ноттингемом". Все, кто связан с лигой, думают о семье, друзьях и товарищах Адама в это невероятно грустное и тяжелое время. Мы также просим всех в это время уважать частную жизнь семьи Адама", – говорится в заявлении британской хоккейной лиги.
Отметим, что Джонсон провел в "Питтсбург Пингвинз" два сезона в НХЛ с 2018-го по 2020 год, но сыграл лишь 13 матчей, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
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