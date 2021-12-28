Перешел в "Барселону": звезда "Манчестер Сити" перебрался на родину

Каталонский клуб оформил громкий зимний трансфер.

Экс-форвард "Манчестер Сити" Ферран Торрес стал игроком каталонской "Барселоны".

Об этом сообщает официальный сайт "Блаугранас".

Клаусула составляет 1 млрд евро.

Стоимость трансфера, по информации испанских и британских СМИ, составляет 55 миллионов евро. "Барселона" рассчитается с "Манчестер Сити" несколькими траншами начиная с лета 2022-го.

Еще 10 млн евро предусмотрено в качестве бонусов, однако "горожане" вряд ли получат их в ближайшее время – Торрес должен выиграть "Золотой мяч" или Лигу чемпионов в составе "Барсы".

Летом 2020 года Манчестер Сити приобрел испанца в Валенсии за 28 миллионов евро. На Туманном Альбионе он провел 43 матча и забил 16 голов.

Ферран является основным форвардом и самым лучшим бомбардиром сборной Испании под руководством Луиса Энрике.

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