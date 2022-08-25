Перестал функционировать: на сайт клуба УПЛ было совершено две кибератаки

Отмечается, что сайт львовского клуба подвергся DDoS-атаке, из-за чего он не функционирует.

Об этом сообщает "Рух" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что такая кибератака была осуществлена днем 24 августа — за два часа до матча первого тура УПЛ между "Движением" и "Металлистом". Еще более мощная DDoS-атака была совершена утром 25 августа. Сайт и дальше не функционирует.

"Как нам стало известно, эта кибератака была осуществлена "порохоботами", которые проявляли свою активность еще во время выборов. Вполне вероятно, что в атаках на сайт "Руха" присутствует и российский след. Следовательно, просим обратить внимание на конечного бенефициарного владельца Setanta, чей бизнес по-прежнему работает на территории Беларуси. Такими позорными и незаконными действиями отдельные субъекты футбола не заставят нас молчать", — говорится в заявлении клуба.

В клубе отмечают, что теперь они должны обратиться в киберполицию, чтобы все причастные к этому понесли справедливое наказание.

"Понимаем, что кто-то из кабинетов из переулка на Лабораторной не хочет видеть "Рух" в украинском футболе. Мы самобытный, современный клуб, стоящий на стороне правды, умеем и будем отстаивать свои интересы до конца. Уверяем, эта ситуация будет иметь гораздо более широкий и глубокий резонанс, чем это себе представляют некоторые чиновники из Дома футбола", — добавили в "Рухе".

Добавим, что DDoS-атака это специально направленный мощный поток трафика в виде хаотических запросов на конкретный интернет-ресурс, в результате чего сайт перестает функционировать.

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