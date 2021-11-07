"Перестаньте относиться, как к мусору": форвард "Ворсклы" пожаловался на расизм в матче с "Динамо"

"Перестаньте относиться, как к мусору": форвард "Ворсклы" пожаловался на расизм в матче с "Динамо"

По словам бразильца, его оскорбляли не только фанаты, но и один из игроков бело-синих.

Нападающий полтавской "Ворсклы" Лукас Ранжел заявил, что подвергся расистским оскорблениям во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо".

Бразильский футболист утверждает, что дискриминация в его сторону была как от болельщиков на НСК "Олимпийский", так и от одного из игроков столичного клуба.

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"Каждый, кто знает меня лично, понимает, что я не "ми-ми-ми", но в матче между "Ворсклой" и "Динамо" я пострадал от расизма, оскорблений с трибун и одного из их игроков.

Я думаю, это уже слишком, мы все люди, мы едим, мы имеем чувства, эмоции, в наших жилах течет кровь, мы счастливы, грустны и все когда-то умрем. В глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязный дух, черствое сердце и они определенно несчастны в глубине души. Пусть простит Бог этих плохих людей.

Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям, как к мусору из-за цвета нашей кожи. Я черный, и я горжусь своим цветом. Я люблю свой цвет кожи", - цитирует слова Ранжела Lance.

Матч "Динамо" - "Ворскла" завершился сенсационной победой полтавчан со счетом 2:1 . Первый гол в ворота команды Луческу забил именно Ранжел.

Это первое поражение "бело-синих" в текущем розыгрыше УПЛ, а также первое за целый год в Чемпионате Украины. В последний раз киевляне проигрывали в УПЛ в ноябре 2020-го "Шахтеру" - 0:3. С тех пор "бело-синие" не уступали в Премьер-лиге 30 матчей (25 побед и 5 ничьих).

Обзор матча "Динамо" - "Ворскла"

Динамо - Ворскла - 1:2. Обзор матча

"Бело-синие" (35 очков) продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на три балла. "Горняки" имеют шанс выйти на первое место, если 7 ноября обыграют "Колос".

"Ворскла" (28 пунктов) поднялась на третье место.

В следующем туре УПЛ, который состоится после паузы на игры национальных сборных, "Динамо" 19 ноября в Одессе встретится с "Черноморцем", а "Ворскла" 21 ноября в Полтаве примет "Мариуполь".

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