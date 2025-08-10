"Перестрелка" с шестью голами: "Шахтер" не смог победить "Карпаты" в матче УПЛ (видео)

"Карпаты" – "Шахтер" / © ФК Карпаты

"Шахтер" сыграл вничью с "Карпатами" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 3:3 .

Уже на 9-й минуте встречи "горняки" открыли счет усилиями Невертона.

На 18-й минуте хозяева отыгрались – забил Игорь Невес. Но на перерыв дончане отправились в роли лидера, потому что на 23-й минуте отличился Кауан Элиас.

На 57-й минуте "львы" могли во второй раз за матч сравнять счет, но гол Дениса Мирошниченко был отменен из-за офсайда.

Впрочем, на 77-й минуте "Карпаты" таки восстановили паритет в игре – точный удар нанес Бруниньо.

Подопечные Арды Турана попытались вырвать победу – на 82-й минуте Алиссон снова вывел "оранжево-черных" вперед.

Однако подопечные Владислава Лупашко сумели спастись от поражения. На 90+1-й минуте ничью львовянам принес Игорь Краснопир.

Обзор матча "Карпаты" – "Шахтер"

Таким образом, "Шахтер" понес первую потерю очков в новом сезоне чемпионата Украины. В стартовом туре дончане победили "Эпицентр" (1:0).

"Карпаты" набрали первое очко в нынешнем розыгрыше УПЛ, ведь начали чемпионат поражением от "Полесья" (0:2).

В третьем туре УПЛ "горняки" 17 августа на выезде встретятся с "Вересом", а "львы" днем ранее приедут в гости к "Колосу".

Напомним, в четверг, 14 августа, "Шахтер" в польском Кракове примет греческий "Панатинаикос" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. В первом поединке в Афинах команды сыграли вничью (0:0).