"Перестрелка" во Львове: "Рух" и "Минай" не определили победителя в огненном поединке

Закарпатцы дважды вели в счете, но хозяева свели встречу к ничьей.
"Рух" и "Минай" расписали ничью в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги, который состоялся на "Арене Львов" - 2:2.
Закарпатцы повели в счете на 12-й минуте усилиями Рустама Ахмедзхаде. Этот гол позволил гостям выиграть первую половину встречи.
В начале второго тайма "Рух" восстановил паритет - сетку ворот соперника поразил Фабрисио Альваренга. На 67-й минуте Дмитрий Билоног второй раз в матче вывел минайцев вперед, однако на 72-й минуте львовян от поражения спас Юрий Климчук.
- "Рух" (12 баллов) занимает 10-ю строчку таблицы УПЛ. "Минай" (8 очков) находится на 12-м месте.
- В 13-м туре УПЛ львовяне 31 октября примут "Александрию", а закарпатцы 1 ноября на выезде встретятся с "Днепром-1".
Читайте также:
Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" - "Днепр-1" и другие матчи 12-го тура УПЛ
Помогло спорное удаление: "Шахтер" в Полтаве дожал "Ворсклу" в матче УПЛ
Динамо - Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ