Переводчик рассмешил Ярмоленко на пресс-конференции, спутав его с Шевченко: видео курьеза

Смешной инцидент произошел во время пресс-конференции перед перенесенным матчем 1-го тура Лиги наций между сборными Шотландии и Украины.

Представляя Андрея Ярмоленко, переводчик допустил ошибку и назвал нынешнего капитана украинской сборной Андреем Шевченко.

"Вопрос для Андрея Шевченко", - сказал переводчик, обращаясь к Ярмоленко.

Казус мгновенно вызвал смех у присутствующих и самого Андрея. Переводчик быстро осознал свой "ляп", исправился и извинился. "Боже, почему я сказал Шевченко?", - удивился автор курьеза.

Видео курьезного эпизода разлетелось соцсетями.

Поединок Шотландия - Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго в среду, 21 сентября. Начало - в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.

По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0) , после чего коллектив Петракова в Польше разбил Армению (3:0) и свел в ничью игру с ирландцами (1:1) ;

, после чего коллектив Петракова в Польше и ; После Украины в таблице идут Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Заметим, что украинцы и шотландцы провели на одну игру меньше.

В сентябре украинцы сыграют три решающие встречи в Лиге наций. После выездного матча с Шотландией "сине-желтые" 24 сентября поедут в гости к Армении, а 27 сентября в заключительном поединке в польском Кракове будут принимать тех же шотландцев.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

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