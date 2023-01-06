Перевозил 100 кг кокаина: футболиста национальной сборной экзотической страны арестовали в аэропорту

Жан-Мануэль Недр вместе со своей девушкой пытался провезти крупную партию наркотиков в чемоданах.
Футболист сборной Мартиники Жан-Мануэль Недр и его девушка были арестованы в аэропорту Руасси (Франция) за перевозку наркотиков.
Об этом сообщает издание Le Parisien.
29-летний полузащитник и его спутница пыталась провезти 100 кг кокаина, спрятанного в чемоданах. Однако контрабандистов задержали. Клуб игрока, "Айглюн дю Ламентин", подтвердил этот инцидент.
В среду, 4 января, прошло судебное заседание по этому делу. По его итогам футболиста заключили под стражу, а вот его девушку отпустили под залог.
Интересно, что Недр сыграл за национальную команду Мартиники 20 матчей. Похоже, что теперь его дальнейшая футбольная карьера оказалась под вопросом.
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