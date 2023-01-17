Перейдет уже этой зимой: испанский клуб договорился с "Динамо" о трансфере Цыганкова – СМИ

Также журналисты сообщили, сколько представитель Ла Лиги заплатит за игрока сборной Украины.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков уже в ближайшее время может стать игроком испанской "Жироны".

Авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клуб Ла Лиги полностью договорился о подписании 25-летнего украинца.

По его информации, условия личного контракта уже также согласованы. Переговоры между "Жироной" и "Динамо" находятся на финальной стадии. Цыганков перейдет в каталонский клуб в нынешнее зимнее трансферное окно, а не летом, как об этом писали ранее.

Girona должна получить полный подробный знак украинский winger Виктор Tsygankov. Персональні терміни наближаются, делятся на финальных stages with Dinamo Kiev к anticipate the transfer in January instead of free move in June #transfers



City Group side Girona will close on Tsygankov deal soon. pic.twitter.com/emMM18ETR0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 17 января 2023

В свою очередь, журналисты программы KDK утверждают, что киевский клуб получит за игрока 5 миллионов евро + 50% от дальнейшей продажи. Сначала "Жирона" предлагала 5 миллионов евро + 20% от дальнейшей продажи, но это предложение "Динамо" отклонило.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис также подтвердил факт переговоров "Динамо" с испанским клубом по трансферу Цыганкова.

"Ведутся переговоры", – сказал босс столичного клуба в комментарии Fanday.net.

Добавим, что "Жирона" входит в объединение "City Football Group" вместе с "Манчестер Сити", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сити" и другими клубами. Сейчас жирондинцы занимают 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 21 очко после 17 сыгранных матчей.

В этом сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Его контракт с киевлянами истекает летом 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Цыганков может перейти в португальский "Порту". Также СМИ писали, что им интересуется нидерландский ПСВ.

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