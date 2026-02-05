Перспективный украинский баскетболист дебютировал в НБА

Максим Шульга / © Associated Press

Украинский баскетболист "Бостон Селтикс" Максим Шульга дебютировал в НБА.

23-летний украинец, которого в прошлом году выбрали на драфте на НБА, сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Хьюстон Рокетс".

За несколько минут на площадке Шульга очки не набирал, а его команда одержала победу со счетом 114:93.

Напомним, Шульга был выбран во втором раунде драфта под 57-м общим номером командой "Орландо Мэджик" и сразу был обменен в "Бостон", где с ним подписали двусторонний контракт.

Шульга стал десятым в истории украинским баскетболистом, которого выбрали на драфте НБА.

В течение сезона Максим выступает за фарм-клуб "Бостон Селтикс" в G-League и редко попадает в заявку основной команды.

Шульга выступал в США на университетском уровне с 2020 года. Максим отыграл три сезона за университет "Юты Стейт" и два сезона за Вирджинский университет Содружества (VCU), а в апреле 2025-го принял участие в Матче всех звезд NABC-Reese.

По итогам сезона-2024/25 он был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10 в NCAA. Украинец набирал в среднем 15 очков за матч.

